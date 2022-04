Les employés du Hilton acceptent l'entente négociée

La grève qui perdurait depuis l'automne dernier à l'hôtel Hilton est maintenant terminée.

Le syndicat a fait savoir hier que l'entente récemment intervenue avec l'employeur avait été acceptée par les travailleurs.

Le nouveau contrat de travail prévoit notamment des hausses de salaire de 12% sur quatre ans, soit 8% dès le retour en poste des employés, puis 4% à l'automne 2023.

Selon l'entente, les conditions de travail ne subiront aucun recul et seront même bonifiées, notamment en ce qui a trait à la protection du lien d'emploi.

"Il faut espérer que l'employeur va se souvenir que ça peut lui coûter cher, nous manquer de respect. Nous, nous voulons maintenant regarder en avant. Reprendre notre travail, retrouver notre clientèle le plus rapidement possible. Nous appelons la direction du Hilton Québec à reconstruire avec nous des relations de travail plus harmonieuses sans tarder." - Louise Jobin, présidente du syndicat des travailleuses et des travailleurs de Hilton Québec.