Les finissants pourront aller au bal à partir du 8 juillet

Bonne nouvelle pour les finissants du secondaire : Québec autorise finalement l'organisation de bals cette année. En considérant que la majorité des jeunes aura reçu une dose de vaccin d'ici le 24 juin, ceux-ci pourront avoir lieu deux semaines plus tard.

Le premier ministre François Legault confirme que des bals pourront avoir lieu à partir du 8 juillet, le temps d'avoir une certaine immunité.

"On pourrait avoir des bals à l'extérieur, mais avec des chapiteaux. Pis des vrais bals. Ça veut dire : rapprochements de toutes sortes permis." - François Legault, premier ministre du Québec.

Il précise qu'une permission spéciale sera accordée aux adolescents, qui n'auront pas à porter le masque au cours de la soirée.

Un maximum de 250 personnes par événement sera autorisé.

La remise des diplômes pourra également avoir lieu en compagnie des parents, dans le respect des consignes sanitaires, et ce même en dehors des heures de cours.

Cette cérémonie pourrait se faire à l'école, à l'extérieur, ou même dans une salle louée. Les bulles familiales devront par contre être respectées.

Québec devance par ailleurs son calendrier de déconfinement. En raison de sa situation épidémiologique, tout le Québec passera au jaune ou au vert à partir lundi prochain.

Cela veut donc dire que deux bulles familiales pourront se rassembler à l'intérieur, que les bars pourront rouvrir leurs porte et que les sports d'équipe pourront reprendre à l'intérieur.

Chaudière-Appalaches reste toutefois sous surveillance. Le premier ministre avertit que la région pourrait rester en orange si la situation épidémiologique repart à la hausse.

"Pour l'instant, on dit Chaudière-Appalaches devrait être en jaune lundi prochain, mais si la situation s'empirait, on va les laisser en orange. Donc, c'est important de continuer les efforts, c'est la région où il y a le plus de cas actifs par 100 000 habitants." - François Legault, premier minsitre du Québec.