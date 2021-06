Les finissants pourront avoir un bal à partir du 8 juillet

Québec devance son calendrier de déconfinement. En raison de sa situation épidémiologique, la couleur orange disparaîtra de la carte du Québec à compter de lundi prochain.

Ainsi, Montréal, Laval, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, l'Outaouais, l'Estrie, la Capitale-Nationale et les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, dans la région du Bas-Saint-Laurent, passeront au jaune.

Cela veut donc dire que deux bulles familiales pourront se rassembler à l'intérieur d'une maison, que les bars pourront rouvrir leurs portes et que les sports d'équipe pourront reprendre à l'extérieur.

Chaudière-Appalaches demeure sous surveillance. Le premier ministre Legault avertit que la région pourrait rester en orange si la situation épidémiologique repart à la hausse.

"Pour l'instant, on dit Chaudière-Appalaches devrait être en jaune lundi prochain, mais si la situation s'empirait, on va les laisser en orange. Donc, c'est important de continuer les efforts, c'est la région où il y a le plus de cas actifs par 100 000 habitants." - François Legault, premier ministre du Québec