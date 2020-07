Les héros de la mosquée honorés

Trois ans après la tragédie du Centre culturel islamique de Québec, cinq hommes musulmans seront honorés pour avoir tenté de freiner les élans meutriers d'Alexandre Bissonnette en protégeant leurs confrères.

Aymen Derbali, cet homme gravement blessé par 7 projectiles tirés par le tueur recevra la médaille de bravoure pour s'être dressé devant lui pour l'arrêter.

C'est le cas aussi pour messieurs Said Akjour et Mohamed Khabar. De plus, Hakim Chambaz sera décoré pour avoir porté secours à une enfant le soir de la tragédie.

Azzedine Soufiane sera décoré à titre posthume pour lui aussi avoir tenté d'arrêter le tireur.

Une cérémonie de remise des médailles aura lieu à une date indéterminé en raison de la pandémie.