Les hospitalisations continuent d'augmenter dans la région de Québec

Les autorités signalent mardi 360 hospitalisations dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, soit vingt-et-une de plus que la veille.

On retrouve vingt-huit patients en soins intensifs, une augmentation de 5.

On rapporte aussi treize nouveaux décès dans les deux régions.

Le nombre de nouveaux cas mardi dans la région de Québec s'élève à 771.

Capitale-Nationale 235 hospitalisations (+18)

25 patients en soins intensifs (+4)

10 nouveaux décès

481 nouveaux cas (+) Chaudière-Appalaches 125 hospitalisations (+3)

18 patients en soins intensifs (+1)

3 nouveaux décès

290 nouveaux cas (+)