Les maires de Québec et Lévis réunis pour parler Covid-19

Régis Labeaume et Gilles Lehouiller seront réunis pour une rare fois aujourd'hui à l'occasion d'un point de presse sur la pandémie.

Les maires de Québec et Lévis accompagneront la vice-première ministre Geneviève Guilbault et les deux patrons des directions de santé publique régionales, le Dr André Dontigny et la Dre Liliana Romero.

Les maires Labeaume et Lehouillier sont en froid depuis l'abandon de l'ancêtre du projet de tramway, le SRB, en 2017. Ils seront ensemble à 13h00 pour s'adresser à toute la population de la région métropolitaine.

Selon les compilations de l'Institut national de santé publique du Québec, c'est dans la Capitale-Nationale qu'on répertorie le plus de cas actifs de Covid par 100 000 habitants à travers la province (192 cas par 100 000) devant Chaudière-Appalaches (132 cas par 100 000).

Encore hier,168 nouvelles contaminations ont été confimées dans la Capitale-Nationale alors qu'on en signalait 88 en Chaudière-Appalaches.

Le bilan provincial fait état de 1033 nouveaux cas et de 20 nouveaux décès.