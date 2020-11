Les nouveaux systèmes de communication mal compris par les policiers

Le chef du SPVQ maintient que les nouveaux systèmes de communication sont fiables et n'ont pas connu les ratés soulevés par la Fraternité des policiers.

Robert Pigeon a effectué une patrouille, hier après-midi, afin de reconstituer deux des situations où des problèmes ont été soulevés ces dernières semaines, à St-Augustin et à Ste-Foy.

Selon lui, le Service évolué de radiocommunication de l'agglomération de Québec (SERAQ) et la répartition assistée par ordinateur (RAO) fonctionnent, mais il reste encore à les apprivoiser.

Revenant sur la situation survenue à Ste-Foy, il fait valoir que c'est une décision des patrouilleurs qui a nuit aux communications.

"Il y a une décision tactique qui a été prise par les policiers à un certain moment donné, où certains d'entre eux s'apprêtaient à procéder à l'arrestation du suspect. Il y a un membre de l'équipe, qui a demandé à changer de fréquence. Les deux policiers ont dit : " On ne change pas de bande, on n'a pas le temps, on débarque". Donc, il y a un groupe qui a décidé de changer de bande, l'autre groupe n'a pas changé de bande et on est tombé dans l'impossibilité de se parler." Robert Pigeon, directeur du SPVQ.