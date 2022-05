Les policiers du SPVQ ne chômeront pas cette fin de semaine

Le SPVQ annonce la tenue de deux opérations spéciales qui se tiendront au cours des prochains jours.

La première qui vise la sécurité routière et le bruit excessif des véhicules modifiés se tiendra demain, entre 18h et 2h du matin dans les secteurs de la Grande-Allée et du boulevard Champlain.

Les policiers s'assureront de faire respecter le nouveau règlement municipal stipulant qu'il est interdit de produire un bruit, émis par un véhicule routier et qui trouble la paix.

L'autre opération se tiendra au cours de la fin de semaine dans le secteur de Val-Bélair.

Les agents du SPVQ auront à l'oeil les rassemblements de jeunes.

On veut éviter la répétition des événements survenus les 7 et 8 mai derniers alors que de nombreuses infractions criminelles ont été commises ainsi que plusieurs infractions en vertu des règlements municipaux et du Code de la sécurité routière.

Les policiers appliqueront une " tolérance 0 ".