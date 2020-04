Les résidents de Québec généreux de leur temps

L'appel au bénévolat des instances gouvernementales aura eu un fort écho à Québec et Lévis. Depuis le 18 mars, 3222 personnes se sont inscrites à la banque de bénévoles de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Au plus fort des inscriptions, c'est jusqu'à 333 personnes par jour qui se proposaient pour du bénévolat.

L'appel à la coopération de la part des villes de la grande région de Québec a reçu une réponse très positive, particulièrement dans la tranche des 25-34 ans, qui représente le tiers des inscriptions. Au contraire, les 65 ans et plus, qui sont des piliers des organismes sociaux, se sont fait absents dus aux ordonnances de confinement du gouvernement.

Les médias sociaux, les médias publics, et les outils de communication des villes ont eu un effet de levier sur l'implication des citoyens.

La candidate la plus âgée ayant remis sa candidature est née en 1939 et a 81 ans. Autre fait insolite, après analyse des mois de naissance des candidats, trois signes astrologiques se démarquent : Les Taureaux, les Gémeaux et les Béliers.

Les gens peuvent toujours s'inscrire sur la page Facebook Implication 211.