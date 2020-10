Les véhicules de retour en force sur les routes

Le télétravail ne suffit plus à réduire à lui-seul le trafic alors que les automobilistes ont repris d'assaut les routes depuis la fin de l'été à Québec.

Le Journal de Québec rapporte que le nombre de véhicules qui traversent quotidiennement les ponts était presque revenu au niveau de 2019 à la fin de l'été.

Après une diminution de plus de 60% du débit, effet qui a été dopé par le confinement en mars, la différence par rapport l'an dernier était d'environ 10% en août selon les chiffres du ministère des Transports.

La situation est similaire sur les autres artères principales comme les autoroutes Félix-Leclerc et Robert-Bourassa. Les données ne disent toutefois pas si les heures de pointes ont changé et si les trajets sont plus courts.

152 000 véhicules empruntent chaque jour les deux ponts depuis la fin de l'été.