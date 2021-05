Les victimes de violences conjugales conserveront le même procureur

Québec fait un premier pas en vue de la création d'un tribunal spécialisé pour traiter les dossiers de violences conjugales avec l'annonce 71 millions de dollars qui serviront aussi à la lutte contre les féminicides.

Une enveloppe de 44M$ servira à garantir que chaque victime sera désormais accompagnée par un seul procureur du début à la fin des procédures judiciaires. Cette mesure aura pour effet selon le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette d'assurer une prise en charge « adaptée et sécurisante et de permettre « le développement d'un lien de confiance plus solide » tout au long du processus.

Le gouvernement Legault espère ainsi éviter que les personnes victimes aient à répéter leur histoire plusieurs fois au fil des étapes.

La question de la peine rattachée aux infractions criminelles, ça relève du législateur fédéral. Nous notre rôle, c'est au niveau de l'administration de la justice et de faire en sorte d'accompagner la personne victime à travers tout le processus judiciaire. - Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice

Le gouvernement injecte aussi 27 millions supplémentaires pour former davantage de policiers et policières en matière de violences conjugales.

78% des infractions contre la personne commises dans un contexte de violence conjugale étaient contre des femmes en 2015 au Québec, selon les données du ministère de la Sécurité publique du Québec et de Statistique Canada

10 femmes ont été assassinées depuis le début de l'année au Québec.