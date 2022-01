Lévis attend toujours le plan d'action contre les odeurs de Sanimax

Lévis est toujours dans l'attente du plan d'action pour réduire les odeurs de Sanimax, pourtant promis par Québec avant la fin de 2021.

Le comité de travail du ministère de l'Environnement et du MAPAQ compterait le déposer dans les prochaines semaines.

Par voie de communiqué, l'administration Lehouillier a fait savoir hier qu'elle était toujours derrière sa population dans le réglement de ce dossier et qu'elle appuie le recours collectif lancé par des citoyens.

"Sanimax doit agir dès maintenant en bon citoyen corporatif pour redonner la qualité de vie aux résidentes et aux résidents des quartiers environnants de l’usine. Les odeurs nauséabondes comme celles de l’été dernier sont intolérables pour la population lévisienne. Nous continuerons d’appuyer les citoyennes et les citoyens touchés par les problématiques d’odeurs et nous ne lâcherons pas le morceau auprès des autorités concernées jusqu’à ce que des mesures satisfaisantes soient mises en place". - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.