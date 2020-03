La Ville de Lévis bascule en mode services essentiels jusqu'au 13 avril.

Les autres fonctionnaires doivent se mettre au télétravail dès ce soir ou le cas échéant se tenir disponibles pour prêter main-forte à leurs collègues.

Ils continueront d'être payés, mais d'autres employés n'ont pas cette chance. Les syndicats ont été prévenus que le personnel associé à l'annulation ou la fin de certaines activités seront mis à pied.

La liste des services essentiels comprend 16 divisions, dont les pompiers, policiers, traitement des eaux, collecte des ordures et les transports en commun.

Respect des recommandations gouvernementales sur la COVID-19, Lévis passe en mode services essentiels https://t.co/g4mqMvQYnF — Ville de Lévis (@VilledeLevis) March 24, 2020

Lévis met aussi un fonds d'aide à la disposition des entreprises qui pourront selon certains critères obtenir entre 5 000 $ et 20 000 $ en prêt sans intérêt. 100 000 dollars sont également versés immédiatemenet à Moisson Québec afin de permettre de combler les entreprôts des organismes du territoire.

Liste complète des services essentiels :

- Sécurité civile

- Service de police (et le personnel administratif nécessaire au maintien de la mission)

- Services d’incendie (et le personnel administratif nécessaire au maintien de la mission)

- Service de traitement des eaux

- Collecte des déchets et gestion des matières résiduelles (incluant la cueillette du recyclage)

- Centrale 911

- Service des équipements motorisés (et le personnel nécessaire au soutien des services essentiels)

- Service des travaux publics (ex. déneigement et entretien d’urgence)

- Cour municipale en matière criminelle

- Transport en commun (Société de transport de Lévis)

- Service des biens immobiliers (entretien nécessaire au soutien des services essentiels et

surveillance des bâtiments municipaux)

- Direction de la gestion du capital humain (SST, dotation et relations de travail)

- Direction des technologies de l’information

- Direction des communications (pour l’information transmise aux citoyens)

- Service de la paie (d’ici le vendredi 27 mars)

- Certaines équipes nécessaires en soutien à l’offre des services essentiels