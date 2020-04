Lévis déploie l'artillerie lourde en sécurité et en économie

Dans une série d'annonces faites par communiqué aujourd'hui, la Lévis confirme l'ajout de mesures pour faire face à la pandémie. Le Service de police de la Ville de Lévis devra faire respecter les consignes émises par la Direction générale de la santé publique et assurer la sécurité de la population. Quant à elle, l'équipe du maire Lehouillier songe aux différents moyens économiques d'aider les entreprises de son territoire.

Une nouvelle unité au SPVL

Afin de faire respecter les consignes de distanciations sociales et répondre aux besoins en lien avec la COVID-19, le SPVL met en place une nouvelle unité spéciale de 14 policiers.

Ils seront chargés d'intervenir lors de tout rassemblement illégal, intérieur ou extérieur.

Des constats d'infractions pourront être remis totalisant des amendes de 1000$ à 6000$

En tout temps, ils épauleront les effectifs policiers sur la surveillance des services essentiels et des commerces et édifices fermés.

Ils seront responsables de rester en communication constante avec les 34 résidences privées pour aînées afin d'assurer la sécurité des résidences.

Pour toute urgence, la Ville de Lévis rappelle de composer le 911. Pour une dénonciation sur le non-respect des directives, elle suggère de contacter le 418 832-2911.

#covid19Qc | Mise en place d'une brigade préventive en lien avec la COVID-19 depuis le 25 mars dernier. https://t.co/T1Q3Def1rH pic.twitter.com/kiVgeunRLf — Service de police de Lévis (@SPVLpolice) March 30, 2020



Des effets pires que prévu sur l'économie de la Ville

En collaboration avec la chambre de commerce, la Ville de Lévis fait état d'une vaste consultation auprès des entreprises de son territoire.

Sur les 4 500 organisations, 941 ont rempli le questionnaire sur leur état de situation économique.

Les faits saillants :

- Constatation d'une baisse du chiffre d'affaires moyen de 58% sur la période du 1er au 19 mars, comparativement à la même période l'an dernier;

- Sur la même période, perte de 129M de dollars en chiffre d'affaires pour les 941 entreprises;

- Mise à pied de 3 366 employés jusqu'à maintenant. On prévoit en licencier 3 853 de plus si la crise persiste;

- Arrêt important ou complet des activités de plus de la moitié des entreprises consultées;



Lévis travaille déjà à l'élaboration d'un plan de relance destiné à soutenir les entreprises touchées et favoriser la reprise économique sur son territoire.



Des félicitations du maire

Dans son communiqué, Gilles Lehouillier a également tenu à féliciter la population :

"[...] je tiens à remercier la population pour son excellente collaboration dans le respect rigoureux des consignes de la Direction de la santé publique."

- Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Il en profite pour confirmer l'accessibilité des 170 parcs et espaces verts sur son territoire.

Par contre, les modules de jeux seront inaccessibles pour des raisons sanitaires. Des affiches seront installées d'ici lundi dans l'ensemble des parcs de la Ville.



D'autres mesures

Le maire Lehouillier ajoute 500 000$ en aide destinée aux organismes communautaires ciblés pour le soutien de l'offre des services essentiels auprès des personnes vulnérables.

La mairie annonce également la mise en place d'une ligne de communication pour briser l'isolement social. Le Centre de service à la clientèle de la Ville sera mis à contribution par le biais de ses agents, qui répondront aux personnes dans le besoin via le 418 839-2002 ou à cavabienaller@ville.levis.qc.ca