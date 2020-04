Lévis dévoile son plan de relance

Lévis table sur les chantiers de construction pour relancer son économie. Jusqu'à 400 millions de dollars pourraient être investis cette année dont plus du quart dans le secteur résidentiel. Déjà, plus de 183 unités d'habitation sont prêtes à être mises en chantier. D'autres devraient s'ajouter.

Des projets qui totalisent 80 millions de dollars sont déjà prêts à démarrer.

Les secteurs de l'industriel, du commercial, touristique et la main d'oeuvre feront partie intégrante de la relance.

La municipalité mise également sur la réalisation de certains projets afin d'assurer sa relance économique. La construction d'une nouvelle centrale de police, la mise à niveau d'infrastructures d'aqueducs et d'égouts et la reprise des travaux de prolongement de la rue Saint-Omer font partie de la longue liste des projets qui seront mis de l'avant.

Lévis passe à l’action avec son plan de rétablissement pour relancer l’économie locale et les activités municipales https://t.co/3paq1FxC4e — Ville de Lévis (@VilledeLevis) April 23, 2020

Des pertes importantes

Un sondage de la Chambre de commerce révèle que la pandémie a entrainé des pertes de 641 millions de dollars.

« Avec une baisse moyenne de 69% de leur chiffre d’affaires, nous anticipons un retour à la normale difficile pour nos entreprises. Nous serons présents afin d’aider les entrepreneurs à définir les opportunités possibles afin d’adapter leur entreprise à la situation »

Marie-Josée Morency, vice-présidente exécutive et directrice générale à la Chambre de commerce de Lévis

34 800 mises à pied ont eu lieu dans les commerces de la Rive-Sud en mars et on pourrait en compter 12 000 de plus si la crise perdure.

Un projet de plate-forme web transactionnelle est sur la table afin d'aider les commerçants indépendants.

Lévis annonce par ailleurs que son Écocentre recommencera ses opérations le 30 avril. Les parcs, les espaces verts et le réseau cyclable seront rouverts dès le 1er mai.

En collaboration avec Philip Rodrigue-Comeau