Lévis investit un record de 22,4M$ pour la réfection de ses rues

La Ville de Lévis procédera cette année à des investissements records de 22,4M$ pour la réfection de ses rues.

Afin d'en limiter la dégradation, des travaux de pavage et de réfection de trottoirs sont aussi dans les cartons. L'administration Lehouillier ajoute également une somme de 26,6 M$ en 2021 pour des travaux d’infrastructures d'aqueduc et d'égouts.

Au total, ce sont de 38,3km de rues qui seront remises à niveau, dont 14,4km dans l'arrondissement Desjardins.

Des travaux toucheront par ailleurs 12,7km du réseau du secteur Chutes-de-la-Chaudière-Ouest et 11,2km pour celui des Chutes-de-la-Chaudière Est.

La plus grande part du budget, soit 70%, sera alloué à des rues locales et rurales, a précisé le maire Gilles Lehouillier en conférence de presse, ce matin. Il souligne que plusieurs quartiers se sont développés ces dernières année et que la qualité de vie passe notamment par des rues bien entretenues.

"D'autant plus que la plupart des gens, quand ils font du vélo, cherchent de plus en plus en plus à utiliser ces routes rurales. C'est intéressant, ce sont de belles évasions." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Selon les données de 2016, 62 % des rues de Lévis sont dans un état jugé moyen à bon et 38 % sont dans un mauvais ou très mauvais état.

Les détails entourant les travaux en cours ou à venir dans les 15 prochains jours sont disponibles sur la carte interactive "Lévis en chantier".