Manif à Québec : 4 arrestations et 167 constats d'infraction émis

Les organisateurs se donnent quelques jours pour réfléchir à la suite

Les organisateurs de la manifestation contre les mesures sanitaires à Québec prendront la semaine pour déterminer de la suite des choses.

"Je pense qu'on était plus que pacifiques, on était festifs. Il y avait plein d'enfants, puis ça fait deux week-ends qu'on le fait. Là, cette semaine, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. On espère avoir un retour d'ascenseur." - Bernard Gauthier.