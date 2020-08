Manifestation pour la reprise du sport scolaire

Une manifestation visant à réclamer la reprise rapide du sport étudiant avait lieu ce midi, à la place George-V, à Québec.

Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a annoncé hier que le principe de "bulle-classe" devait être la priorité et que c'était impossible dans le cadre des équipes sportives.

Des dizaines de participants, principalement des jeunes sportifs, mais aussi des parents et des entraîneurs, espèrent le faire changer d'idée.

Le porte-parole libéral en matière de sport, Enrico Ciccone, était aussi présent.

🤝🗣Présent pour et avec nos jeunes Québécoises et Québécois qui attendent le retour à l’école dans leur programme de sport scolaire! #sportscolaire #polqc pic.twitter.com/YVJ4WDbG7e

Plusieurs manifestants font notamment valoir qu'il sera plus difficile de garder la motivation de certains jeunes à l'école en l'absence de sport.

«C'est une motivation pour nous, le sport à l'école, et on espère que le gouvernement nous écoute pour qu'on puisse retrouver notre vie normale. On veut juste pratiquer notre sport !» -un jeune joueur de football, présent à la manifestation.