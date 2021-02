Maurice Tanguay s'éteint à 87 ans

Les hommages se multiplient en l'honneur de l'homme d'affaires et philanthrope Maurice Tanguay qui s'est éteint jeudi, à l'âge de 87 ans. Il est décédé à son domicile de Lévis, entouré de ses proches.

Des personnalités politiques et sportives n'hésitent pas à qualifier Maurice Tanguay de grand bâtisseur du Québec.

Maurice Tanguay, homme d’affaires et fondateur d’Ameublement Tanguay, est décédé plus tôt aujourd’hui. On se souviendra de son exceptionnelle contribution à la société québécoise. Je tiens à offrir toutes mes sympathies à sa famille et à ses proches.https://t.co/61XWgORoJN