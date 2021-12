Medicago demande à Santé Canada d'évaluer et d'approuver son vaccin

Medicago demande à Santé Canada d'approuver son vaccin à base de plante.

Medicago a demandé à Santé Canada d'approuver son vaccin contre la COVID-19.

La troisième phase des essais cliniques ayant été concluante la pharmaceutique de Québec demande maintenant l'approbation et l'examen de son candidat-vaccin pour les adultes de 18 ans et plus.

Médicago a développé un vaccin à base de plante en association avec GSK.

Si Santé Canada dôme le feu vert, le vaccin pourra commencer à être distribué.