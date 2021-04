Mesures prolongées à Québec, en Outaouais et dans Chaudière-Appalaches

Les mesures spéciales d'urgences sont prolongées d'une autre semaine dans la Capitale-Nationale, en Outaouais et en Chaudière-Appalaches.

Le gouvernement Legault élargit également le territoire concerné à l'ensemble de l'Outaouais et de Chaudière-Appalaches, où les écoles et commerces non-essentiels demeurent fermés au moins jusqu'au 25 avril et où le couvre-feu est maintenu à 20h.

Dans la Capitale-Nationale, Portneuf et Charlevoix sont toujours exclus de ses restrictions parculières, pour le moment.

Montréal et Laval inquiètent également en raison du nombre de nouveaux cas et du nombre de cas actifs. Toutefois, il n'est pas question pour l'instant de fermer les écoles et les commerces non-essentiels tant que la situation demeure stable.

Plus de détails à venir...