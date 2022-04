MISE À JOUR : RETROUVÉE Jeune fille de Québec en fugue

La police de Québec demande l'aide de la population pour retrouver une adolescente de 13 ans de Québec.

Kate Compaoré aurait pris un autobus du RTC vers 16h20 hier, à partir de la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette en direction du terminus les Saules.

Elle n'a pas été revue depuis et ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

La jeune fille mesure 5'7", pèse 100 lbs, a les cheveux noirs tressés et les yeux bruns. Elle portait un manteau long de couleur rouge vin avec un col de fourrure, une robe jaune et un pantalon de couleur foncée. Elle avait également un sac à dos mauve et un sac à lunch gris.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR .

SPVQ