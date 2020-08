Modifications à venir au service de la traverse Québec-Lévis

Les automobilistes n'auront pas accès au service de traversier, ce mercredi 26 août, en raison de travaux qui doivent être réalisés sur l'embarcadère de Lévis.

Seuls les piétons et cyclistes seront admis.

Bien qu'une passerelle d'appui sera utilisée, celle-ci est abrupte et ne peut convenir aux passagers se déplaçant en fauteuil roulant, en triporteur ou en quadriporteur.

Les cyclistes devront quand à eux se déplacer de façon autonome.

Le service sera de retour à la normale dès jeudi.

La Société des traversiers du Québec modifiera par ailleurs l'horaire de la traverse pour une période de plus d'un mois en raison de travaux d'entretien du NM Alphonse-Desjardins devant obligatoirement être réalisés cet automne.

Du 9 septembre au 19 octobre, le NM Lomer-Gouin sera le seul a faire la liaison entre Québec et Lévis et les départs auront lieu toutes les 40 minutes de chaque rive, entre 6h et 18h, puis aux 60 minutes. L'horaire détaillé est disponible ici.