Moins de 100 nouveaux cas pour Québec et Chaudière-Appalaches

La tendance à la baisse se poursuit pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches, qui enregistrent un total de moins de 100 nouveaux cas de COVID-19, aujourd'hui.

On compte 60 nouveaux cas dans la Capitale-Nationale et 26 en Chaudière-Appalaches. On déplore aussi respectivement 5 et 6 décès supplémentaires.

La Capitale-Nationale faisait état de 81 et 62 nouveaux cas dans les bilans dévoilés au cours des deux derniers jours.

De son côté, Chaudière-Appalaches affichait samedi un bilan de 46 nouveaux cas de COVID-19, puis 53 hier.

Selon les dernières données de la Santé publique, la pression tend à diminuer sur l'ensemble de la province, bien qu'elle demeure toujours élevée, avec 1 203 nouveaux cas et 43 décès confirmés aujourd'hui.

On confirme également 6 hospitalisations de moins par rapport à hier, alors que deux personnes de moins ont aussi quitté les soins intensifs.