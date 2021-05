Moins de 70 cas dans la grande région de Québec

Le nombre d'hospitalisations est quant à lui en baisse de 5 dans les hôpitaux de la région, mais 2 personnes de plus sont aux soins intenifs.

La Capitale-Nationale enregistre aujourd'hui un bilan de 18 nouvelles infections en 24 heures, alors qu'il faut remonter jusqu'à l'automne dernier pour constater un tel résultat. De plus, aucun nouveau décès ne vient alourdir le bilan.

RASSEMBLEMENTS ET SOIRÉES PROLONGÉES.

La température de plus en plus clémente incite vraisemblablement les gens à étirer leurs soirées à l'extérieur et à se rassembler.

La police de Québec a remis 36 constats dans la dernière semaine, pour des infractions aux mesures sanitaires.

Du nombre, 23 concernaient le non-respect du couvre feu.

Au total, 159 appels de dénonciation ont été reçus à Québec entre le 10 et le 16 mai.

Le SPVQ a d'ailleurs confirmé que les patrouilleurs seront davantage présents près des parcs, après la diffusion d'images sur les réseaux sociaux montrant de nombreuses personnes dansant très près l'une de l'autre, un verre à la main, au parc Victoria, vendredi soir.

Aucun constat n'a toutefois été émis lors de cet événement, les policiers n'ayant pas été avisés.

Du côté de Lévis, seuls 5 des 24 constats d'infraction faisaient suite au non-repsect du couvre-feu.

19 contraventions ont été émis lors de plusieurs petits rassemblements dans des résidences privées.