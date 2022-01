Mystérieuse disparition d'un homme de Trois-Rivières.

Un homme de Trois-Rivières est disparu dans des circonstances mystérieuses.

Emmanuel Girard-Pagé, 33 ans a quitté son domicile de Pointe-du-Lac mardi soir et sa voiture a été retrouvée abandonnée le lendemain en bordure de l'autoroute 40 à Cap-Santé dans Portneuf.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont mené des recherches dans le secteur, mais elles n'ont pas permis de retrouver l'individu.

Selon la police, l'homme était dans un état mental perturbé lorsqu'il a pris la route mardi soir.

Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Toute information concernant cette disparition doit être communiquée au Service de police de Trois-Rivières.

Emmanuel Girard-Pagé mesure 1 m 68 et pèse environ 82 kg.

Il a les cheveux courts de couleur bruns et les yeux pers.

Il arbore une barbe de quelques jours ainsi qu’une cicatrice au cou, côté droit.

Lors de sa disparition, il était vêtu d’un manteau d’hiver noir à capuchon et de bottes foncées.