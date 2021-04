Nombre de nouveaux cas stable à 226 pour la grande région de Québec

Dès lundi, les élèves des écoles primaires de Québec et Lévis pourront retourner en classe alors que ceux de la Beauce-Etchemin et de Bellechasse devront demeurer à la maison.

Cette fois, la Capitale-Nationale compte 109 nouvelles infections, alors qu'en Chaudière-Appalaches, 117 nouveaux cas figurent au plus récent bilan de la Santé publique.

BAISSE DES HOSPITALISATIONS DANS L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

L'ensemble de la province de Québec voit le nombre d'hospitalisations diminuer de 31 depuis 24 heures, pour un total de 592. Une personne a également quitté les soins intensifs.

Au total au Québec, ce sont 1 041 nouveaux cas qui sont rapportés aujourd'hui, ainsi que 13 décès.

Également, plus de 64 500 doses de vaccin ont été administrées ans la journée d'hier dans les différents centres de vaccination de la province.

Moderna a d'ailleurs effectué la livraison hier 123 340 des 137 200 doses qui étaient attendues cette semaine et 100 doses supplémentaires viendront s'ajouter en raison d’une erreur de livraison la semaine dernière.

Rappelons que Québec a dévoilé hier son calendrier pour la vaccination de la population en général et que depuis ce matin déjà, les 50-59 ans peuvent prendre leur rendez-vous. La procédure tient compte de l'âge et non de l'année de naissance.