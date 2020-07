Norah et Romy: une plaque commérorative leur sera dédiée à Lévis

Une plaque commémorative permanente sera mise en place au parc des Chutes-de-la-Chaudière, à la mémoire de Norah et Romy Carpentier.

Le maire Gilles Lehouillier en a fait l'annonce alors qu'il venait apporter son soutien à la famille, quelques heures avant les funérailles des fillettes de 6 et 11 ans.

La population était invitée à leur rendre un dernier hommage au Complexe funéraire Claude Marcoux, sur le boulevard Guillaume-Couture.

La cérémonie prévue à 16h était retransmise sur un écran géant.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a également tenu à offrir ses sympathies, plus tôt aujourd'hui.

"J'aimerais simplement offrir, en mon nom personnel et au nom de tout notre gouvernement, nos plus sincères condoléances aux familles de Romy et Norah. Toutes nos pensées sont avec eux aujourd'hui." - Geneviève Guilbault, vice-première ministre.

Mme Guilbault a ajouté que bien que la Sûreté du Québec ait annoncé samedi soir la suspension de ses recherches terrestres à St-Apollinaire, le travail se poursuit et d'autres démarches sont en cours pour retrouver Martin Carpentier.