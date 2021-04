Nouvelle prolongation des mesures d'urgence

Les mesures d'urgence sont à nouveau prolongées d'une semaine dans la Capitale-Nationale, en Chaudière-Appalaches et en Outaouais, soit au moins jusqu'au 2 mai prochain.

Les écoles et commerces non-essentiels demeurent fermés et le couvre-feu est maintenu à partir de 20h.

Le premier ministre François Legault s'est toutefois montré sensible aux difficultés vécues par les élèves du primaire et promet de les ramener en classe dès que ce sera possible.

"Dès qu'on va avoir repris le contrôle de la situation, la première chose qui va être ouverte dans ces trois régions-là, ben ça va être les écoles primaires". - François Legault, premier ministre du Québec.

Il précise par contre que la situation devra s'améliorer, notamment dans la Capitale-Nationale, où il craint une hausse des hospitalisations et des décès.

"On voit que ça continue à augmenter du côté des hospitalisations et des décès. On voit depuis seulement deux jours, il y a eu une augmentaiton nette à Québec de 15 hospitalisations pis il y a eu six nouveaux décès, juste dans les deux derniers jours. Pis quand on se rappelle la montée du nombre de cas des dernières semaines, malheureusement, on peut penser qu'on va continuer à avoir des augmentations de ce côté-là." François Legault, premier ministre du Québec.

Du côté de Chaudière-Appalaches, particulièrement en Beauce, c'est la capacité maximale du nombre de patients dans les hôpitaux qui inquiète davantage. M.Lagault a notamment précisé que dans les derniers jours, 5 patients ont dû être transférés de l'hôpital de St-Georges vers l'Hôtel-Dieu de Lévis.

La Capitale-Nationale enregistre aujourd'hui 195 nouveaux cas en plus de 3 décès. Chaudière-Appalaches fait état de 140 nouvelles infections à la COVID-19.