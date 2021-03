"On aurait pu faire mieux" - François Legault

Le premier ministre François Legault reconnaît que son gouvernement aurait pu faire mieux pour gérer la crise de la COVID-19, un an après le début de la pandémie.

Il fait notamment valoir que la CAQ, comme les gouvernements précédants, auraient pu prévenir les problèmes de personnel dans les CHSLD.

Le directeur national de Santé publique Horacio Arruda estime lui aussi que certaines choses auraient pu être faites différemment, mais que dans une telle situation, les décisions devaient être prises en fonction de la science.

À partir de maintenant, la priorité de Québec est de vacciner le plus rapidement possible les plus vulnérables, particulièrement les personnes de 65 ans et plus. La possibilité de vacciner sur 24 heures est aussi envisagée pour accélérer la cadence, à condition de recevoir un nombre suffisant de doses.

"C'est certain que quand on va avoir vacciné tous les 65 ans et plus, comme le disent les anglophones, "It will be a new ball game". - François Legault, premier ministre du Québec.

François Legault espère que vacciner le plus rapidement possible permettra de retrouver un semblant de vie normale.

Plus encore, des assouplissements, notamment la permission de se réunir, pourraient être annoncés d'ici «un gros mois».

"Je talonne aussi le docteur Arruda pis son équipe, parce que je me dis une fois que tous les 65 ans vont être vaccinés, j'espère qu'on va pouvoir recommencer à avoir de la visite à la maison. Il semblait me dire oui, avec des réserves évidemment." - François Legault, premier ministre.

M.Legault se dit par ailleurs sensible aux manifestations pour la reprise du sport organisé. Il reconnaît que le sport est important pour la santé mentale, "meilleur que n'importe quel médicament", dit-il, mais que pour le moment, la Santé publique estime qu'il est trop tôt pour annoncer des assouplissements en ce sens.

La ministre Isabelle Charest tiendra tout de même un point de presse vendredi pour présenter un plan graduel de reprise du sport. Celui-ci dépendra en grande partie des effets de la semaine de relâche sur la contamination.

Par ailleurs, François Legault est très déçu de voir que des parents gardent leurs enfants à la maison pour s'opposer au port du masque obligatoire au primaire, en zone rouge.

Il déplore qu'ils prennent une telle décision alors que tous les efforts sont faits depuis un an pour garder les écoles ouvertes, ajoutant que les jeunes ont une grande capacité d'adaptation.

"Je trouve ça très, très triste. Depuis le début, depuis un an, j'ai tout fait pour garder ouvertes le plus possible nos écoles, parce que c'est primordial pour nos enfants. Ça a pas de bon sens qu'aujourd'hui il y a des parents qui gardent des enfants à la maison." - François Legault, premier ministre.

Quant aux élèves de secondaire 3 à 5 en zone orange, la santé publique étudie la possibilité qu'ils puissent retourner en classe à temps plein.