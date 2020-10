"On va se tricoter un hiver !" - Régis Labeaume

Une quarantaine d'activités réconfortantes et entièrement gratuites seront offertes cet hiver à la population de Québec pour faire face aux difficultés de la pandémie.

Afin de se "tricoter un hiver", la Ville offrira notamment des livraisons de douceurs aux travailleurs de première ligne dans les hôpitaux et centres d'hébergement, des concours de peinture sur neige, du patinage musical, du volleyball, frisbee et pétanque sur neige et des stations de chocolat chaud à travers la ville.

Des lettres d'amitié seront envoyées aux personnes seules et des comédiens appelleront des enfants pour leur faire la lecture de contes.

"On va poser des gestes rigolots, des gestes simples, des gestes fous aussi, il y a de tout. Il y a beaucoup de nouveauté, là-dedans, je ne vous dis pas qu'on va tout réussir, mais on saute à l'eau." - Régis Labeaume.

L'ensemble des sites de plein air, de ski de fond et les centres de glisse seront accessibles gratuitement cet hiver.

Des activités surprises seront aussi planifiées tout au long de l'hiver, d'autres annonces suivront donc au cours des prochaines semaines.

L'administration Labeaume évalue son projet à 2M$, une somme déjà prévue au budget, en plus d'un montant de 1M$ pour les décorations additionnelles que le maire souhaite voir partout sur le territoire de la Ville.

Les activités offertes seront ajustées en fonction de l'évolution de la situation liée à la COVID-19 dans le but de respecter les mesures sanitaires.