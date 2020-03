Opération policière à Charlesbourg: 3 arrestations

Trois individus ont été arrêtés hier à Charlesbourg, au terme d'une importante opération policière.

Vers 11h30, les policiers ont d'abord retracé un véhicule rapporté volé face au 1691 rue de la Moselle.

À la vue des patrouilleurs, un individu qui se dirigeait vers la voiture est alors revenu vers la résidence, où un complice se trouvait.

Les suspects de 41 et 52 ans ont aussitôt été interpelés pour vol et recel de plus de 5000$.

Un périmètre a ensuite été érigé autour de la maison concernant une infraction criminelle, laquelle a mené à l'intervention du maître-chien et du groupe tactique d'intervention.

C'est vers 23h30, suite à une perquisition, que l'opération a pris fin avec l'arrestation d'un homme de 27 ans pour possession d'une arme à autorisation restreinte.