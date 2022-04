Ouvert ou fermé pendant le congé de Pâques ?

VILLE DE QUÉBEC

Urgences

Les services essentiels comme la police, la protection contre l'incendie et le traitement de l'eau seront maintenus jour et nuit. Pour toute urgence nécessitant l’intervention des policiers, des pompiers ou des ambulanciers, composez le 911 en tout temps.

Pour rapporter une urgence concernant les réseaux d’aqueduc et d’égout, l’éclairage des rues ou l’état de la chaussée, composez le 311 et faites l’option 1.

Ordures, matières recyclables et écocentres

La collecte des ordures et des matières recyclables sera maintenue selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements.

Les écocentres seront ouverts selon leur horaire estival habituel.

Stationnements

Stationnements dans la rue devant les bornes de péage (parcomètres) :

Les dimanche 17 et lundi 18 avril, ils seront gratuits, sauf dans la rue de la Maréchaussée, où le stationnement demeure payant en tout temps. À noter que les rues situées dans le parc des Champs-de-Bataille, incluant la rue De Bernières et l’avenue Taché, ne sont pas sous la juridiction de la Ville et que les parcomètres demeurent payants.

Terrains de stationnement munis de bornes de péage :

Les dimanche 17 et lundi 18 avril, ils resteront payants, notamment ceux situés au parc de l’Esplanade, devant la gare du Palais, dans le quartier Saint-Sacrement (entre le chemin Sainte-Foy et la rue Marie-Rollet) ainsi que dans le secteur de l’avenue Maguire.

Du dimanche 17 avril, à 6 h, jusqu’au mardi 19 avril, à 6 h :

Un tolérance sera exercée, c’est-à-dire que le véhicule pourra être garé plus longtemps que la limite de temps normalement permise, que l’on détienne ou non un permis de stationnement pour résidants:

- dans les zones à temps limité (30 minutes, 60 minutes, etc.) qui requièrent un permis de stationnement pour résidants;

- dans les zones réservées exclusivement aux détenteurs de permis pour résidants.

Tous les autres règlements sur le stationnement seront appliqués.

Réseau de transport de la Capitale

Les autobus circuleront selon l'horaire ci-dessous :

· Vendredi 15 avril : horaire du samedi++ (service spécial) et service Couche-tard disponible.

· Samedi 16 avril : horaire habituel du samedi.

· Dimanche 17 avril : horaire du dimanche et service Couche-tard non disponible.

· Lundi 18 avril : horaire du samedi et service Couche-tard non disponible.

Comptoirs de services

Les comptoirs de services situés dans les bureaux d’arrondissement seront fermés.

Cour municipale

Les comptoirs de services de la Cour municipale seront fermés. Il sera possible de payer en ligne un constat d'infraction ou une entente de paiement, par carte de crédit.

En matière criminelle, seuls les dossiers de personnes détenues seront traités entre le 15 et le 18 avril.

Bibliothèque de Québec

Les heures d’ouverture des bibliothèques seront les suivantes :

· Vendredi 15 et samedi 16 avril : toutes les bibliothèques seront ouvertes selon leur horaire habituel.

· Dimanche 17 avril : les bibliothèques suivantes seront ouvertes selon leur horaire habituel : du Centre récréatif Saint-Roch (La Cité-Limoilou), Étienne-Parent (Beauport), Monique-Corriveau (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) et Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg). Les autres seront fermées.

· Lundi 18 avril : les bibliothèques suivantes seront ouvertes selon leur horaire habituel : du Centre récréatif Saint-Roch (La Cité-Limoilou), Collège-des-Jésuites (La Cité-Limoilou), Étienne-Parent (Beauport), Félix-Leclerc (La Haute-Saint-Charles), Monique-Corriveau (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge), Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg) et Romain-Langlois (Les Rivières). Les autres seront fermées.

Loisirs

Les installations sportives seront ouvertes si des activités y sont prévues.