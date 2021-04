Pandémie : 80% des constats impayés

Près de 80% des contraventions remises pour le nom respect des consignes sanitaires n'ont pas encore été payées depuis le début de la pandémie et des mesures au Québec.

Le Soleil rapporte que plus de 10 000 des 13 497 billets remis depuis avril 2020 ont été contestés en justice ou tout bonnement ignorés. Le délai pour envoyer un plaidoyer est de 30 jours.

C'est à Montréal (3 951), Terrebonne (1 291) et Québec (1 230) qu'on dénombre le plus de constats signifiés entre le 1er avril 2020 et le 15 avril 2021.

Ceux qui n'ont pas donné suite à leur constat d'infraction ne sont pas oubliés soudainement. Ils recevront la facture quand le processus judiciaire sera complété. Qui plus est, ils seront incapables de défendre leur cause s'ils n'ont pas pris la peine de signer leur plaidoyer de non-culpabilité.

L'ensemble des amendes totalise plus de 20 millions de dollars, selon les données du Bureau des infractions et amendes.