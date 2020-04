Pandémie : la situation est «pas mal sous contrôle» au Québec

Les autorités affirment que plusieurs régions de la province, dont Québec et Lévis, ont maintenant traversé le pire de la pandémie, en faisant abstraction des éclosions qui frappent les foyers pour ainés. Le réseau de CHSLD doit d'ailleurs composer avec une pénurie de main d'oeuvre et l'absence de 1 800 préposés malades. Une situation pour laquelle François Legault a fait son mea culpa aujourd'hui.

Dans la région de Québec, on dénombrait 873 dépistages positifs en date du 17 avril, en combinant la Capitale-Nationale (569) et Chaudière-Appalaches (304). Il s'agit d'une hausse de 29 cas par rapport à hier. La transmission communautaire est à l'origine de 30% des dépistages positifs sur la Rive-Nord.

27 des 688 victimes du coronavirus habitaient la grande région de Québec.

L'Hôpital Jeffery Hale, le Manoir de Courville ainsi que les CHSLD Paul‐Triquet et Le Faubourg sont à l'origine de plus de 150 à Québec tandis qu'à Lévis, le Manoir Liverpool et le Manoir de l'Arbre argenté totalisent 50 cas de coronavirus.

Les entreprises, mais pas les écoles

La diminution des cas de COVID-19 encourage le gouvernement à envisager un déconfinement progressif en commençant par les entreprises «d'une façon intelligente pour être certain qu'il n'y ait pas de nouvelle vague» comme l'a souligné vendredi le premier ministre François Legault. Il est hors de question pour le moment de rouvrir les écoles primaires et secondaires, même dans les régions où ça va mieux.

Le Grand Montréal (11 452), l'Estrie (763) et la Mauricie (917) sont les territoires qui nécessitent toujours une attention particulière en raison d'un nombre de cas plus élevé.

Comme les besoins sont moins grands ici, le premier ministre François Legault évoque la possibilité que du personnel de Québec soit déployé temporairement à Montréal.

Est-ce qu'il y a des gens de Québec, des infirmières, des préposées qui pourraient venir travailler dans nos CHSLD dans la grande région de Montréal? Je vous demande votre aide. - François Legault, premier ministre du Québec

Mentionnons que 2 000 médecins spécialistes ont levé la main pour apporter leur aide. Ils s'ajoutent aux quelque 40 000 retraités de la santé inscrits à la liste Je contribue qui seront bientôt contactés.

Ottawa a également annoncé que 125 militaires qui ont une formation médicale viendront en support au personnel des CHSLD.

Des renforts à Québec

Les CHSLD de la région pourront compter sur 150 nouvelles paires de bras pour leur prêter main-forte. Il s'agit de professionnels de la santé des hôpitaux de Québec qui ont répondu à l'appel à la mobilisation du gouvernement Legault.

Tous les secteurs sont représentés. La liste comprend des infirmières, des préposées, des aides de service, des physiothérapeutes et des nutritionnistes.

