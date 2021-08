Pas d'événement-test à Québec cet automne

Le gouvernement abandonne son projet de tenir des spectacles-tests à Québec cet automne, en raison de l'évolution de la situation épidémiologique et la montée du variant Delta.

Les événements prévus sur les Plaines d'Abraham et au Centre des Congrès devaient permettre de recueillir des données et servir de base pour la reprise éventuelle de festivals à travers la province.

"Avec une quatrième vague qui prend de l'élan et la menace toujours plus présente du variant Delta, les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre le projet d'événement-test. En prenant la décision dès maintenant d'y mettre fin, nous agissons de façon responsable afin de protéger la santé de la population et de gérer efficacement les finances publiques." - Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec.