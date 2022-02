Pas d'Igloofest à Québec en mars

Les mesures sanitaires ont raison de l'Igloofest de Québec qui devait se tenir en mars prochain à l'espace Jean-Béliveau.

L'organisation a fait savoir ce matin via sa page Facebook que l'incertitude entourant la pandémie force l'annulation de la première édition d'Igloofest Québec.

Ce n'est que partie remise, puisque l'événement se tiendra en 2023 annonce les organisateurs.

Ceux qui avaient déjà acheté des billets pour cette année seront remboursés automatiquement.

L'Igloofest de Montréal a lui aussi été annulé en raison de la situation épidémiologique.

"Afin de pouvoir offrir un événement mémorable et sécuritaire aux milliers de spectateurs, des décisions de logistique et de production doivent être prises dès maintenant. L’incertitude reliée à la tenue d’événements à grand déploiement en mars prochain est trop grande et met à risque Igloofest Québec. Toutefois, ce n’est que « party » remis pour 2023 ! " L'organisation de L'Igloofest