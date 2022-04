Pas de tunnel pour les conservateurs 

Un gouvernement dirigé par Éric Duhaime construirait un pont entre Québec et Lévis et non un tunnel.

Dans une publication Facebook, le chef des conservateurs du Québec évoque les motifs pour lesquels il préfère un pont.

Selon lui, un pont coûterait deux fois moins cher et prendrait 4 ans plutôt que 10 à construire.

Monsieur Duhaime ajoute qu'un ouvrage à l'est permettrait de boucler la boucle avec le réseau autoroutier existant.

Comme autre argument, le chef conservateur allègue que contrairement à un tunnel, un pont permet le transport des matières dangereuses.