Le grand patron du groupe Simons, Peter Simons passe le flambeau.

Monsieur Simons annonce qu'il passe la main à Bernard Leblanc comme président et chef de la direction de l'entreprise.

Monsieur Leblanc était jusqu'ici vice-président exécutif et chef des opérations corporatives du groupe.

Peter Simons affirme qu'il s'agit du bon moment pour faire ces changements alors que la chaine est en bonne santé financière et qu'elle vient de réaliser avec succès son virage numérique.

« Nous avons toujours pris les décisions dans l’intérêt de l’entreprise d’abord et l’annonce d’aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans cette philosophie. Bernard incarne merveilleusement bien les valeurs de service qui font notre renommée. Grâce à l’engagement de nos employés et employées et à la fidélité de notre clientèle, La Maison Simons possède tous les attributs et le talent requis pour poursuivre son développement et déployer sa vision stratégique », Peter Simons.