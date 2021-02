Place au Carnaval de Québec!

Le Carnaval de Québec se met en branle aujourd'hui, malgré les mesures de confinement. L'organisation de la 67e édition revisitée pour la zone rouge a renoncé à la traditionnelle parade et autres activités de rassemblements.

Elle se rabat cette année sur le web avec sept rendez-vous sur sa chaîne YouTube et une forte présence de bonhomme sur le réseau social Tik Tok.

Le Carnaval a malgré tout aménagé plusieurs sites avec des monuments de neige et de glace. Des centaines de sculptures et six tours d'une hauteur de six mètres décorent les artères commerciales de la capitale jusqu'au 14 février.

La programmation démarre aujourd'hui avec une soirée virtuelle à 19h00 comprenant la cérémonie d'ouverture et un spectacle d'Émile Bilodeau.

La programmation complète est disponible ici.