Plus de 100M$ pour la construction et l'agrandissement d'écoles

Québec va octroyer 101 millions de dollars pour cinq projets de construction et d'agrandissement d'écoles dans la grande région de Québec, permettant l'ajout de 88 classes.

Deux nouvelles écoles seront construites à Beauport et Ste-Brigitte-de-Laval, de même qu'à un autre endroit qui reste à déterminer.

À l'école du Buisson du secteur Les Saules, une dizaine de classes et un plateau de gymnase seront ajoutés, alors qu'à l'école du Perce-Neige, à Pont-Rouge, la bibliothèque municipale qui y est annexée sera transformée pour en faire six classes et un gymnase.

D'autres établissements bénéficieront quand à eux de 124M$ pour leur rénovation.

Au total, les investissements annoncés aujourd'hui pour les établissements scolaires de la Capitale-Nationale représentent plus de 225M$.