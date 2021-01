Plus de 20 000 doses de vaccin administrées dans la Capitale-Nationale

Plus de 20 000 doses de vaccin contre la COVID-19 auront été administrées d'ici la fin de la journée, dans la Capitale-Nationale.

Le CIUSSS aura ainsi complété la vaccination auprès de l'ensemble des résidents en CHSLD, en plus de celle de plus de 15 500 travailleurs de la santé, un objectif atteint deux semaines plus tôt que prévu.

Le mégacentre de vaccination du centre de foires d'ExpoCité a d'ailleurs ouvert ses portes ce matin, d'abord pour les travailleurs de la santé.

Le calendrier de vaccination sera ensuite réalisé en fonction de l'arrivage des doses et des priorités du gouvernement.

15 travailleurs sont actuellement en poste pour vacciner, un nombre qui passera à 32 lorsque la clinique fonctionnera à pleine capacité, permettant ainsi d'administrer le vaccin à près de 30 000 personnes chaque semaine.