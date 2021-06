Plus de 200 activités animeront Lévis cet été

Plus de 200 activités seront offertes cet été à la population de Lévis grâce à un investissement de 1M$.

La programmation sous forme éclatée permettra d'animer une cinquantaine de sites à travers l'ensemble des quartiers, du 15 juin au 15 septembre.

Parmi les activités, un labyrinthe géant au Fort #1, la Cour arrière du Festibière à Lévis au Parc du Rigolet et une programmation spéciale au Quai Paquet.

Des prestations et des spectacles surprises seront aussi présentés un peu partout dans la Ville.

"On veut que les gens, quand ils vont arriver dans un petit parc, vont rester surpris, vont dire : regarde donc, il y a de l'animation ici, il y a un chansonnier, etc. On va arrêter quelques minutes, on va prendre notre lunch. Tsé, des trucs inattendus finalement." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.