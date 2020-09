Plus de 300 élèves dépistés dans Vanier

La santé publique lance aujourd'hui un tout premier dépistage massif dans une école à Québec. Une clinique mobile era déployée mercredi et jeudi à l'école Sans-Frontière de Vanier afin tester l'ensemble des 300 élèves et tout le personnel.

La décision est motivée par de nouveaux cas de Covid-19 recensés dans l'établissement cette semaine. Deux classes ont été envoyées en isolement depuis la rentrée.

La santé publique considère le risque de transmission faible malgré tout, mais préfère être proactive.

Le nombre de cas encore élevé pour notre région est préoccupant. Si on veut passer un automne et un hiver agréable, il faut changer nos façons de faire dès aujourd’hui, limiter nos regroupements et appliquer les mesures sanitaires de façon plus rigoureuse.

- Jacques Girard, directeur de santé publique de la Capitale-Nationale