Plusieurs cégeps seront en grève le 30 mars

Des enseignants, professionnels et employés du réseau collégial tiendront une journée de grève le mardi 30 mars prochain.

La Centrale des syndicats du Québec, qui les représente, déplore l'impasse dans les négociations avec le gouvernement de François Legault, alors que la convention collective est échue depuis un an.

La présidente, Sonia Ethier, précise qu'il s'agit d'un cri du cœur visant à faire reconnaître des emplois occupés à 75 % par des femmes et à offrir de meilleurs services aux élèves.

"Ce n'est pas de gaieté de cœur que nos membres font le choix de la grève. Il est de notre devoir de dénoncer le refus du gouvernement Legault d'octroyer des ressources supplémentaires afin de soutenir le personnel à bout de souffle et d'éviter que les services à la population ne s'engouffrent dans un cul-de-sac." - Sonia Ethier, présidente de la CSQ.

Les enseignants et le personnel de soutien du Cégep de Ste-Foy, le personnel de soutien du Cégep Garneau et des professionnels des Cégeps de Champlain-Campus St Lawrence, Garneau, Limoilou et Beauce-Appalaches sont notamment concernés.

Des membres du personnel de nombreux autres établissements de la province débraieront le 30 mars pendant 24 heures.

Rappelons que les enseignants du primaire et du secondaire affiliés à la CSQ se sont aussi prononcés en faveur d'un mandat de grève de cinq jours.