Pont Laporte: fin du deuxième blitz de travaux

La deuxième phase des travaux sur le pont Pierre-Laporte a pris fin plus tôt que prévu.

Les voies ont été rouvertes à la circulation ce matin, d'abord en direction sud, puis vers le nord.

Amorcés le 8 août dernier, les travaux devaient prendre fin demain soir.

Ce blitz a occasionné davantage de problèmes de circulation que celui de juin.

La congestion a notamment été causée par un nombre plus important d'automobilistes, en plus d'être intensifiée par des pannes et des infractions au code de la route.

La grève de la dernière fin de semaine à la traverse Québec-Lévis a ajouté davantage de pression sur le réseau routier.