Portneuf: deux conducteurs lourdement sanctionnés

Deux conducteurs de Portneuf ont été arrêtés en moins de 24 heures pour grands excès de vitesse.

Vers 18h30 mercredi, un automobiliste âgé de 34 ans, de Pont-Rouge, a été intercepté alors qu'il roulait à plus de 170 km/h sur la route 365, près de la bretelle de l'autoroute 40, où la limite est de 90 km/h.

Il a écopé d'un constat d'infraction de 1533$ et de 18 points d'inaptitude.

Hier vers midi 30, c'est un homme de 42 ans, de Donnacona, qui a été arrêté pour avoir circulé à 190 km/h sur l'autoroute 40 Est, près du km 261.

Il a reçu un constat d'infraction de 1683$ et 18 points d'inaptitude, en plus De plus, deux constats supplémentaires de 489$ chacun lui ont aussi été remis pour avoir conduit alors qu'il faisait l'objet d'une sanction et pour droits d'immatriculation impayés.