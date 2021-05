Poste de commandement pour un homme disparu

La police de Québec déploie un poste de commandement mobile dans l'espoir de recueillir des informations permettant de retrouver un homme de 35 ans, disparu depuis hier.

Philippe Fortin aurait quitté résidence, dans le secteur de Sainte-Foy, en début d'après-midi hier.

Il utiliserait un vélo de couleur noire avec des écritures rouges pour se déplacer.

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Philippe Fortin mesure 5'7", pèse 143 lbs et a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait une casquette et un manteau noirs.

Toute personne possédant de l'information qui pourrait permettre de le localiser est invitée à se rendre dans le stationnement nord de l'Aquarium du Québec, près du 1675 avenue des Hôtels, d'ici 14 h aujourd'hui.