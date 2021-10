Poursuite policière dans Portneuf: témoins recherchés

L'enquête se poursuit concernant la poursuite policière qui s'est soldée par un grave accident hier après-midi sur la route 365 à Saint-Basile dans Portneuf.

On recherche des témoins de la poursuite impliquant une autopatrouille de la Sûreté du Québec et un petit véhicule foncé, laquelle s'est produite entre 13h00 et 13h30.

Le SPVQ a installé son poste de commandement mobile dans le stationnement du Motel Bon-Air à Pont-Rouge afin d'accueillir les gens qui auraient de l'information à communiquer.

Les témoins peuvent également se manifester de manière confidentielle en utilisant la ligne téléphonique (418) 641-AGIR (2447).

La poursuite s'est abruptement terminée près du club de golf Le Grand Portneuf quand le véhicule qui tentait d'échapper aux policiers a percuté une automobile.

L'accident a fait 3 blessés.