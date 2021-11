Première rencontre entre François Legault et Bruno Marchand

Le premier ministre François Legault et le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand feront connaissance aujourd'hui.

Une rencontre entre les deux hommes est prévue ce matin à Québec.

Il sera sans doute question du projet de tunnel entre Québec et Lévis.

Plus tôt cette semaine, le maire Marchand a rencontré deux membres influents du cabinet Legault, soit la vice-première ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.